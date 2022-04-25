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NBA殷格拉姆連3戰得30分 鵜鶘季後賽扳平太陽[影]

2022/4/25 13:03（4/25 14:11 更新）
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NBA紐奧良鵜鶘25日靠著殷格拉姆（圖）攻下30分，以118比103擊敗鳳凰城太陽，將系列賽扳成2比2平手。圖（取自facebook.com/PelicansNBA）
NBA紐奧良鵜鶘25日靠著殷格拉姆（圖）攻下30分，以118比103擊敗鳳凰城太陽，將系列賽扳成2比2平手。圖（取自facebook.com/PelicansNBA）
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今天靠著殷格拉姆攻下30分，以118比103擊敗鳳凰城太陽，將系列賽扳成2比2平手，而殷格拉姆連3場季後賽至少得30分也締造隊史新猷。

西區頭號種子鳳凰城太陽季後賽首輪與附加賽連過兩關晉級的紐奧良鵜鶘碰頭，前3戰打完，太陽在7戰4勝制系列賽以2比1領先，但布克（Devin Booker）在第2戰受傷後，第3戰缺陣，今天繼續高掛免戰牌。

鵜鶘的殷格拉姆（Brandon Ingram）近2戰得分都超過30分，今天在主場延續手感，首節進帳11分，率隊以25比22領先。

太陽隊克勞德（Jae Crowder）次節尾聲飆進三分球，與潘恩（Cameron Payne）和布里吉斯（Mikal Bridges）聯手拉出7比0攻勢，上半場結束太陽以51比49反超。

殷格拉姆第3節領軍，開啟鵜鶘一波10比2攻勢，而太陽隊主力克勞德與強森（Cameron Johnson）身陷犯規麻煩，讓鵜鶘趁機搶分，帶著10分領先進入決勝節。

太陽隊決勝節兩度將落後差距追成僅剩5分差，而鵜鶘瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）適時挺身而出，加上瓊斯（Herbert Jones）不但挹注火力，還成功擾亂對手進攻節奏，鵜鶘領先優勢再度擴大至雙位數。太陽後段打得較為急躁，錯失追分契機，鵜鶘最終以15分差帶走關鍵一勝，系列賽扳成2比2平手，第5戰將在27日登場。

鵜鶘隊殷格拉姆攻下30分，外加4籃板、5助攻，瓦倫休納斯拿下26分、15籃板、4助攻，根據美國數據網站StatMuse統計，殷格拉姆連續3場季後賽得分達30分，改寫隊史新頁。

太陽隊36歲的老將保羅（Chris Paul）前一役進帳28分，此役得分火力大減，儘管送出11次助攻，但根據ESPN Stats & Info統計，保羅全場只拿下4分、投籃命中率25%、未投中三分球以及0次罰球，皆是締造或追平季後賽生涯新低。（編輯：張雅淨）1110425

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