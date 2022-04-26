龍德力自備外野手套來台 預計27日一軍亮相

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職味全龍隊洋砲龍德力預計明天一軍亮相，總教練葉君璋透露，龍德力早有心理準備、有帶外野手套來台，如果可以守外野、球隊的調度上會比較靈活。

中華職棒味全龍隊洋砲龍德力目前還沒有一軍亮相，龍德力為內野手，美職時期多以游擊、二壘為主，但也有外野守備紀錄，今天二軍與樂天桃猿隊交手，先發守左外野、打滿整場，總計4打數沒有安打。

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總教練葉君璋透露，龍德力內野守備當然沒有問題，但他也有心理準備，所以有帶著外野手套來台灣，目前龍隊一軍內野陣容表現算穩定，如果龍德力上到一軍可以守外野，對教練團來說調度上也會比較靈活。

今年除了樂天桃猿隊外，各隊開季都有找來洋砲，但成效看來並不如預期順利，葉君璋表示，今年洋砲來台灣並不好打，除了球風等需要一段時間適應外，主因是中職的投手群真的有進步，打者想要打得好，需要費一番心思，要花比之前更多的時間適應。（編輯：張芷瑄）1110426