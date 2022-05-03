傳亞運可能因疫情延期 體育署：未收到消息

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外傳9月登場的杭州亞運可能受疫情影響延期，體育署競技運動組副組長戴琬琳3日表示，目前中華奧會未收到延期的訊息，相關培訓和組團工作仍依照既定期程持續辦理中。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年5月3日

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）外傳9月登場的杭州亞運可能受疫情影響延期，體育署競技運動組副組長戴琬琳今天表示，目前中華奧會未收到延期的訊息，相關培訓和組團工作仍依照既定期程辦理。

成都世大運將在6月登場，而杭州亞運將在今年9月10日至25日舉行，但近期中國上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中國當地疫情也讓兩大賽事是否能如期舉行備受關注。

戴琬琳今天接受媒體聯訪時表示，目前中華奧會和大專體總都未收到亞運、世大運延期的消息，亞運培訓或組團參賽工作將依照既定工作期程持續辦理中，後續將與中華奧會密切掌握當地賽事舉辦資訊，至於世大運部分，則由大專體總負責組團。

為確保參賽選手的健康和安全，戴琬琳指出，成都世大運參考去年東京奧運或今年北京冬季奧運「泡泡模式」，代表團也將遵守大會防疫規範。

根據體育署初步估計，今年世大運代表團隊職員可能近300人，而亞運代表團人數約700、800人。（編輯：張雅淨）1110503