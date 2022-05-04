NBA莫蘭特飆47分 灰熊咬傷勇士扳平戰局[影]

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美國職籃NBA曼菲斯灰熊後衛莫蘭特（圖）4日在主場狂飆47分，追平個人季後賽生涯最高得分，率領灰熊以106比101擊退金州勇士。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）美國職籃NBA曼菲斯灰熊後衛莫蘭特今天在主場狂飆47分，追平個人季後賽生涯最高得分，率領灰熊以106比101擊退金州勇士，季後賽次輪系列賽扳成1比1平手。

勇士季後賽次輪首戰以1分差氣走灰熊後，兩隊今天展開第2戰，開賽不到3分鐘，勇士隊培頓（Gary Payton II）上籃時，灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）因防守時揮擊到對方頭部，培頓重摔倒地，左手肘受傷提前退場，而布魯克斯隨後被吹二級惡意犯規，當場被驅逐出場。

值得一提的是，這也是兩隊次輪系列賽繼首戰勇士隊葛林（Draymond Green）後，再有球員因惡意犯規被驅逐出場。

布魯克斯這次犯規舉動，也讓勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）、後衛湯普森（Klay Thompson）大為不滿，柯爾更朝對方板凳席怒吼。

勇士隊上半場外線19投4中，不如灰熊20投7中，半場11次失誤也多對手6次，而灰熊隊由莫蘭特（Ja Morant）領軍，個人前兩節獨攬23分，灰熊上半場以56比51領先。

勇士第3節展開反擊，拉出一波26比21攻勢，前3節結束兩隊77比77平手。

雙方此役肢體接觸頻繁，除了灰熊的莫蘭特左眼被擊中，而灰熊的克拉克（Brandon Clarke）第4節在爭搶籃板球時也曾打到勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）臉部。

兩隊決勝節陷入拉鋸戰，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）決勝節連續2記三分球，一度率隊反超，莫蘭特在最後4分多鐘個人連得15分，幫助灰熊以106比101勝出，而勇士外線未能發揮，全場38投7中，種下敗因；兩隊前2戰結束形成1比1平手，第3戰8日將在勇士主場交手。

22歲的莫蘭特全場轟下47分，外加8籃板、8助攻、3抄截，加入布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）行列，成為史上第3個在滿23歲之前，多次在季後賽單場拿下45分的球員。

勇士此役以柯瑞27分、9籃板、8助攻表現最佳，替補出發的波爾（Jordan Poole）攻下20分、5籃板；而首節傷退的培頓，後續將接受核磁共振（MRI），檢查確認傷勢情況。（編輯：張芷瑄）1110504