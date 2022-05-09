林培緯再見安 王貞治盃青棒台北市晉級4強

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）王貞治盃青棒賽，台北市隊今天在勝部與屏東縣隊交手，台北市隊7局靠著林培緯再見安打，以2比1拿勝、晉級4強；高雄市隊在敗部賽事以6比5擊敗新竹市隊，明天將與屏東縣爭最後一張4強門票。

111年王貞治盃全國青棒錦標賽，賽程是以分組雙淘汰賽、每組取兩隊晉級決賽的方式進行。其中一組的勝部冠軍戰，由新北市隊（穀保家商）對戰桃園市隊（平鎮高中），因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，新北市隊已於昨天退出賽事，裁定桃園市隊以7比0拿勝、取得4強門票；另一組的勝部冠軍戰，則由台北市（大理高中）與屏東縣（美和高中）交手。

台北市隊先發投手陳麒安今天先發表現亮眼，首局稍微有狀況，先投出四壞保送、暴投、被敲安打失掉1分，但越投越穩，總計用95球投7局，被敲5支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，好投壓制對手。

台北市隊前3局沒有拿下分數，4局靠著觸身球保送、董順傑、林子捷接連安打追分，1比1扳平比數，7局1人出局後，接連選到2次四壞保送，2人出局後林培緯敲出再見安打，率隊拿下勝利，繼民國109年後、再度重返王貞治盃4強。

敗部賽事高雄市隊（高苑工商）今天與新竹市隊（成德高中）交手，兩隊攻勢都集中在後半段，高雄市隊4到7局、局局有分數進帳，新竹市隊最後2局追分不及，高雄市拿下勝利。

另一場敗部賽事，台中市隊（西苑高中）與雲林縣隊（麥寮高中）交手，台中市隊先發投手陳柏呈7局失3分、好投壓制，4棒古雲佾單場2安、3打點，打擊表現最亮眼，終場以7比3拿下勝利。

桃園市隊、台北市隊取得4強門票，原訂明天台中市隊與新北市隊比賽裁定台中市拿勝、晉級4強，最後一張4強門票將由屏東縣與高雄市隊交手勝隊取得。（編輯：屈享平）1110509