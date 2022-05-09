TOTO盃少棒賽 桃園、高雄晉級4強

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）TOTO盃少棒賽今天敗部冠軍戰，桃園市隊胡冠威單場4安3打點，率隊以8比4擊敗台南市隊、晉級4強；高雄市隊打線發揮，團隊16安攻勢串聯，終場以16比6、5局擊敗新北市。

111年TOTO盃全國少棒錦標賽今天舉行敗部冠軍戰，桃園市隊昨天不敵台中市隊，落入敗部，今天與台南市隊交手。

桃園市隊先發投手趙子龍前5局展現壓制，僅被敲出3支安打、無失分，6局續投有狀況，接連被敲出5支安打、失掉4分，6局沒有投完退場。趙子龍今天總計用73球投5.1局，被敲出8支安打，投出4次三振、失4分，拿下勝投。

桃園市隊打線發揮，1局靠著許梓奕、張可洛接連安打先馳得點，再靠著四壞保送、胡冠威安打送回團隊第2分，3局張可洛、胡冠威接連二壘打添分，陳建宏、張駿彥接連安打再拿2分。

桃園市隊4局靠著許梓奕、張可洛、胡冠威接連安打串聯，再拿2分，取得7比0領先，5局張睿哲適時安打，送回團隊第8分；胡冠威今天單場4安、3打點，打擊表現最亮眼，許梓奕、張可洛也有單場3安好表現。

高雄市隊昨天不敵南投縣隊、落入敗部，今天與新北市隊交手打線發揮，團隊敲出16支安打，姜晉堯單場3安4打點，率隊拿下勝利。

桃園市、高雄市搶勝晉級4強，明天4強戰桃園市隊與南投縣隊交手，高雄市隊與台中市隊交手，勝隊取得冠軍戰門票，冠軍預計11日出爐。（編輯：唐聲揚）1110509