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台灣蝶王王冠閎快篩陽性 退出全大運

2022/5/10 16:52（5/10 17:03 更新）
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台灣「蝶王」王冠閎快篩陽性，提前退出今年全國大專運動會。（中央社檔案照片）
台灣「蝶王」王冠閎快篩陽性，提前退出今年全國大專運動會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北10日電）代表台灣師大參加全大運的台灣「蝶王」王冠閎，今早身體不適，經快篩結果COVID-19陽性，下午到醫院PCR採檢，也被迫提前退出今年全國大專運動會。

擁有4項全國紀錄的王冠閎，也是去年東京奧運游泳國手，今年他在111年全國大專校院運動會先後拿下100、200公尺蝶式金牌，另在兩項接力摘銀，今天原訂要參加200公尺自由式，卻因身體不適臨時請假，經快篩檢查後呈陽性反應。

王冠閎的指導教練黃智勇表示，王冠閎一早起床感覺喉嚨有些疼痛，頭也痛，做完快篩後，「有第2條淡淡的線」。

黃智勇表示，快篩出爐後，他們立即向大會請假，接著就前往醫院排隊PCR檢測。對於王冠閎的狀況，他表示應該沒有什麼大礙，「剛剛才和他通完電話，目前精神狀況還不錯，不過今年比賽應該就不能比了」。

今年全大運為避免疫情擴散，已採取「閉門」方式舉辦，禁止觀眾入場觀賽，而根據大會規定，一旦身體不適，就不應該繼續參賽。（編輯：唐聲揚）1110510

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