TOTO盃少棒賽桃園、高雄4強搶勝 11日爭冠

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）TOTO盃少棒賽4強今天舉行，桃園市隊胡冠威投打有表現，5局無失分好投壓制、單場敲4安，率隊以11比0擊敗南投縣；高雄市隊以10比0擊敗台中市，桃園、高雄明天爭冠。

111年TOTO盃全國少棒錦標賽4強今天在台南舉行，桃園市隊與南投縣隊交手，桃園市隊派出胡冠威先發，總計用76球投5局，僅被敲出5支安打，投出5次三振、無失分，沒讓對手拿下分數，拿下勝投。

桃園市隊打線發揮，團隊敲出18支安打，1到5局僅第3局沒有得分，3到6棒手感火燙，3棒張可洛單場3安1打點、4棒劉桓宇單場3安貢獻4分打點。

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桃園市隊胡冠威今天擔任先發投手，不僅先發好投、扛5棒打擊也有表現，單場4安貢獻1分打點，6棒陳建宏也有單場4安3打點好表現，桃園市終場以11比0、5局提前拿下勝利。

高雄市隊今天與台中市隊交手，高雄市隊投打發揮，團隊敲出10支安打，終場以10比0、5局擊敗台中市隊；桃園市隊上次拿下TOTO盃冠軍是民國106年，高雄市則是民國107年，兩隊明天爭冠，都要力拚重返榮耀。（編輯：張芷瑄）1110510