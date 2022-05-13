創建者盃高球賽首輪 侯羽桑飆69桿台將最佳

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（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣旅美高球女將侯羽桑今天在LPGA創建者盃首輪，全場打下4鳥、僅有1個柏忌，以低於標準3桿的69桿繳卡，排名並列22，是6名同場參賽台將當中表現最佳。

總獎金300萬美元（約新台幣8940萬元）創建者盃高球賽，今年在美國紐澤西的蒙特克雷爾上城鄉村俱樂部（Upper Montclair Country Club）舉行，首輪由瑞典女將薩克斯卓（Madelene Sagstrom），以低於標準9桿的63桿，在144名參賽者中暫居第1。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的創建者盃高球賽，今年共有6名台灣選手參賽，除首日表現最佳的侯羽桑外，另有胞妹侯羽薔、東京奧運女子高爾夫台灣國手徐薇淩與李旻，以及錢珮芸與彭婕，而侯羽桑也是首輪唯一繳出紅字成績卡的台灣球員。

今天從後9洞出發的侯羽桑，開賽一路持平，直到第17洞小鳥才首度開張，隨後又於第18洞再添一鳥，看似手感開始加溫的她，轉場後竟在第1洞就吞下柏忌。

所幸第1洞的失誤，沒有影響到侯羽桑的心情，她隨即在第2洞打鳥止血，並在第7洞再添1鳥，首輪以4鳥、1柏忌的表現收場，暫時並列22。

至於彭婕與錢珮芸今天則是以持平的72桿完賽，兩人並列66名，有趣的是，奧運國手徐薇淩與李旻首輪打完也都以高於標準1桿的73桿繳卡，兩人也並列92名。

姊姊首輪表現出色，妹妹侯羽薔今天則遭遇亂流，她在前9洞小鳥、柏忌各一扯平，轉場後卻苦吞4個柏忌，僅再捕獲1鳥，導致以高於標準3桿的75桿完賽，排名並列131。（編輯：張芷瑄）1110513