李灝宇連2戰開轟手感燙 劉致榮挨轟無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇維持好手感，今天單場3安3打點、連2場出賽開轟；紅襪隊高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投3局挨1轟失2分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟1A費城人隊今天與辛辛那提紅人隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發扛3棒、守二壘，首局2人出局後敲出安打，但隊友沒有延續攻勢。

李灝宇3局敲出投手方向滾地球、靠著野手選擇上壘，5局再敲出三壘方向安打，李灝宇6局攻守交換時從二壘移防三壘。

7局球隊4比3領先時，李灝宇開轟，一棒3分幫助球隊拉開領先差距，9局選到四壞保送、盜壘成功。

李灝宇今天總計4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，連2場出賽開轟，個人本季第3轟出爐，跑出個人本季第7盜，賽後打擊率3成14；球隊延長賽10局以9比8拿勝。

波士頓紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮今天先發出賽對上休斯頓太空人隊，劉致榮開賽就被首名打者敲出陽春砲，接著再被敲出2支安打、捕逸、暴投再掉1分。

劉致榮2局回穩讓打者3上3下，3局2人出局後被敲出安打，再讓打者敲出中外野方向平飛球出局，完成投球任務。

劉致榮今天總計用55球投3局，被敲出4支安打包括1發全壘打，投出4次三振、沒有保送，失掉2分皆為責失分，球隊終場以7比14吞敗，劉致榮無關勝敗，賽後防禦率4.79。（編輯：張芷瑄）1110514