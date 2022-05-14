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創建者盃高球賽次輪 錢珮芸打4鳥並列37

2022/5/14 12:25
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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣旅美高球好手錢珮芸今天在LPGA創建者盃高球賽次輪，打下4鳥、1柏忌，以低於標準3桿的69桿繳卡，2回合累計以141桿排名衝上並列37。

總獎金300萬美元（約新台幣8938萬元）的創建者盃高球賽，美國紐澤西的蒙特克雷爾上城鄉村俱樂部（Upper Montclair Country Club）舉行，澳洲女將李旻智前兩回合打完以低於標準14桿的130桿，以3桿之差獨走。

錢珮芸首輪以持平的72桿繳卡，排名並列52，今天從第10洞出發的她，前9洞僅在第16洞打下一鳥，狀況看似普普通通。

不過轉場後錢珮芸開始加溫，前4洞就打下2鳥，僅吞下1個柏忌，最後她在收尾的第9洞再打下1鳥，以低於標準3桿的69桿完賽，排名也衝上並列37。

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至於東京奧運國手李旻，在首輪則繳出高於標準1桿的73桿，今天她同樣打下4鳥，吞下1個柏忌，也以低於標準3桿的69桿完賽，兩回合累計以低於標準2桿的142桿，排名也從首輪的並列66，回升至並列52。

創建者盃前兩回合打完，大會取低於標準1桿的143桿為晉級標準，在144名參賽選手當中，僅有80人通過晉級線，而此役台灣共有6名女將參賽，可惜除錢珮芸與李旻外，另外包括一姐徐薇淩、侯羽桑和侯羽薔這對侯家姊妹花，以及彭婕等人，都未能晉級，提前遭到淘汰。（編輯：張芷瑄）1110514

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