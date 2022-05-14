塔特姆轟46分 塞爾蒂克撂倒公鹿逼入第7戰[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

塔特姆（圖）13日在末節進攻時刻包辦10分，飆出全場最高46分，助塞爾蒂克以108比95擊敗公鹿，將NBA東區季後賽次輪戰線拉到第7戰。（圖取自twitter.com/celtics）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社密爾瓦基13日綜合外電報導）塔特姆今天在末節進攻時刻包辦10分，飆出全場最高46分，隊友布朗與史瑪特也在關鍵時刻進球，助塞爾蒂克以108比95擊敗公鹿，將NBA東區季後賽次輪戰線拉到第7戰。

布朗（Jaylen Brown）貢獻22分，史瑪特（Marcus Smart）挹注21分，東區第2種子波士頓塞爾蒂克連續第2度在第3種子密爾瓦基公鹿主場獲勝。第7戰15日（台灣時間16日）將移師波士頓舉行，公鹿先前在綠衫軍主場打了3場比賽，贏了兩場。

公鹿11日拉尾盤，追回落後14分的比分，在7戰4勝制的系列賽第5戰取得3比2領先，但今天比賽剩下11分25秒時，公鹿以70比84落後，開始吹起反攻號角。

公鹿主將「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在末節完成3分打、兩罰俱中並命中一顆三分球，幫公鹿拉出一波11比1攻勢，在比賽剩下8分42秒時，將比分追到81比85。但這一次是塞爾蒂克成功拉尾盤邁向勝利。

塔特姆（Jayson Tatum）手感發燙連進4球，包括兩顆三分彈。布朗之後命中一顆三分球，史瑪特再補進一球，拉出一波15比6攻勢，終場前4分20秒將比分差再度拉到兩位數，來到100比87，自此為塞爾蒂克奠定勝基。

塔特姆今天飆出的46分為個人今年季後賽最高，也是個人季後賽生涯第2高，僅落後去年5月在季後賽首輪對上布魯克林籃網時砍下的50分。

公鹿方面，安特托昆博今天砍下44分；哈勒戴（Jrue Holiday）攻下17分；康納頓（Pat Connaughton）有14分進帳。公鹿上一季在東區季後賽次輪第7戰擊敗籃網，最終一舉奪下NBA總冠軍。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110514