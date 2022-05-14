中華職棒14日兩場例行賽 皆因雨延賽

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中華職棒原訂14日晚間兩地開打，但受到雨勢影響，味全龍與統一獅隊比賽、富邦悍將與中信兄弟比賽都確定延賽。圖為新莊棒球場情況。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中華職棒原訂今晚兩地開打，但受到雨勢影響，味全龍與統一獅隊比賽、富邦悍將與中信兄弟比賽都確定延賽，補賽日將依聯盟規定另行公布。

中華職棒原訂今晚在台南棒球場由統一獅隊迎戰味全龍隊，獅隊公告，因為鋒面影響、目前台南雨勢不停，考量選手比賽安全性及賽事品質，經聯盟裁定本日賽事因雨延賽，延賽日期依聯盟規定另行公布，獅隊廟宇季場外活動因雨取消、延期舉辦。

另外一場比賽，原訂在新莊棒球場由富邦悍將與中信兄弟交手，兄弟派出先發洋投德保拉，悍將排出先發土投楊彬，也因為雨勢不斷、無法進行比賽，宣布延賽、補賽日期未定。

明天比賽也是兩地開打，獅隊在主場台南棒球場迎戰近期戰績亮眼的樂天桃猿隊，富邦悍將則是繼續在主場新莊棒球場與中信兄弟交手，悍將隊開季戰績不佳，目前開季前26場比賽打完僅拿4勝（22敗）、吞下6連敗，力拚止敗。（編輯：張芷瑄）1110514