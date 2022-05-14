獅隊羅暐捷確診另增5人快篩陽 匡列未達停賽標準

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一獅隊新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，為外野手羅暐捷PCR陽性確診，另新增5名一軍球員快篩陽性，匡列人數未達停賽標準，領隊蘇泰安表示會從二軍調上戰力支援。

中職各隊陸續傳出確診案例，獅隊投手王鏡銘10日賽後不適、快篩陽性，11日PCR確診，昨天也傳出外野手羅暐捷因為喉嚨不舒服、自行快篩結果為陽性。

獅隊今天正式公告，羅暐捷PCR報告陽性確診，今天一軍球員全體自主快篩，結果新增5名球員快篩陽性，已經進行通報並落實隔離措施，並安排選手進行PCR檢測，目前等候PCR檢測結果。

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領隊蘇泰安接受中央社記者訪問表示，目前球員皆為輕症，匡列作業依據聯盟指引持續進行，但目前匡列標準主要是同住者，匡列名單尚沒有達聯盟設定的超過14人停賽標準，後續賽事還是會想辦法完成。

獅隊開季傷兵狀況多，現在又因為疫情影響戰力，蘇泰安坦言，不可能不影響，快篩陽性的都是一軍球員，但遇到問題只能想辦法解決，後續比賽會從二軍調動適合的戰力上一軍支援、還是要想辦法讓比賽順利進行。（編輯：張芷瑄）1110514