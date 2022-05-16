吉力吉撈．鞏冠本季首轟出爐 味全中止3連敗

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中華職棒味全龍隊16日迎戰中信兄弟隊，去年龍隊全壘打王吉力吉撈．鞏冠（圖）本季首轟終於開張，單場2安3打點、手感回溫，率隊以8比7拿勝，中止近期3連敗，也獲選單場MVP。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職味全龍隊今天與中信兄弟交手，去年龍隊全壘打王吉力吉撈．鞏冠本季首轟終於開張，單場2安3打點、手感回溫，率隊以8比7拿勝，獲選單場MVP，龍隊中止3連敗。

中華職棒味全龍隊今天以澄清湖棒球場為主場，迎戰中信兄弟隊，兄弟1局上靠著王威晨安打、四壞保送、滾地球推進、高飛犧牲打先馳得點，龍隊1局下靠著洪瑋漢、陳品捷、吉力吉撈．鞏冠接連安打，送回追平分。

3局下龍隊陳品捷率先敲出安打，吉力吉撈．鞏冠開轟，本季首轟終於出爐，2分砲幫助球隊超前比數，兄弟4局靠著高宇杰陽春砲追回1分。

龍隊5局再起攻勢，靠著林智勝安打、四壞保送、龍德力適時二壘打，一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距，龍隊8局靠著接連安打、失誤再多添3分保險分。

龍隊8局打完8比2領先，兄弟9局抓準龍隊投手、守備都有狀況追分，靠著單局5安、2失誤，一口氣追回5分，龍隊後援投手伍鐸及時回穩，替球隊守住1分差勝利。

龍隊先發投手廖任磊今天投4局被敲5支安打，投出1次三振、3次保送，失掉2分責失分、無關勝敗；趙璟榮登板中繼，投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、1次保送，無失分，展現壓制力，拿下個人中職生涯首勝。

龍隊先發捕手吉力吉撈．鞏冠去年球季敲出11發全壘打，是龍隊去年敲出最多全壘打的球員，今天賽前本季19場比賽打完，首轟遲未開張，今天本季首轟出爐，單場2安3打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

吉力吉撈．鞏冠接受主場MVP訪問時表示，先前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停賽，在房間裡還是持續運動，也會看影片針對投手做功課，但沒有特別做什麼調整，只是把球看清楚、打到想要的方向。

吉力吉撈．鞏冠也向全台的醫護人員說「大家辛苦了」，並對球迷喊話，希望大家注意安全、多洗手，都能夠健康快樂。（編輯：唐聲揚）1110516