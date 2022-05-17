PLG疫情延燒 夢想家未達出賽標準賽事順延

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（中央社記者龍柏安台北17日電）PLG聯盟今天中午透過官方聲明宣布，福爾摩沙台新夢想家賽前快篩有球員進入防疫健康管理程序，未達聯盟出賽人數標準，因此原訂今天與後天2場比賽將進行延賽。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全台確診病例如滾雪球般越滾越大，P. LEAGUE+聯盟的球員也深陷其中，聯盟上週公布，為因應疫情並讓例行賽順利完成，訂定了8人的最低出賽門檻。

目前戰績以17勝11負，暫列聯盟第2的福爾摩沙台新夢想家，仍有挑戰例行賽龍頭機會，原訂今晚要作客桃園領航猿，在新北南山高中閉門進行賽事，不料上午球隊快篩結果出爐後，球員人數未達最低出賽標準，因此包括今天與後天（5月19日）與新北國王之戰，都確定順延。

除夢想家外，上週就只剩8人應戰的高雄鋼鐵人，昨天也再傳有2名球員進入防疫健康管理程序，導致無法達到聯盟出賽人數標準，昨與領航猿的比賽也宣布順延。

根據PLG賽務決策委員會的決議，各隊同意球隊為維持比賽品質、最少出賽人數8人即可出賽，搭配聯盟原本的雙洋將制，各隊登錄名單可為7+1（洋將）或6+2（洋將）。

不過聯盟也強調，若是對戰的2支球隊，都無法登錄任1名洋將，2支球隊則至少得登錄8名本土球員，比賽仍可以純本土陣容應戰。（編輯：張芷瑄）1110517