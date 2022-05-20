王勝偉單場3安4打點獲MVP 悍將擊敗桃猿隊[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊交手，王勝偉今年球季改披悍將球衣，今天單場3安貢獻4分打點，好表現率隊以9比6擊敗桃猿隊，本季首度獲選單場MVP。

中華職棒富邦悍將隊今天在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，兩隊攻勢往來，桃猿隊1局靠著朱育賢生涯第7發滿貫砲取得4比0領先，這發全壘打為朱育賢個人本季第3轟。

悍將2局上追分，靠著范國宸內野安打、蔣智賢選到四壞保送，張進德安打攻占滿壘，1人出局後葉竹軒敲安送回1分，王勝偉二壘打、一棒送回2分，悍將再靠著高飛犧牲打送回追平分。

桃猿2局下靠著林泓育適時安打、再度超前比數，悍將3局上再起攻勢，蔣智賢敲出二壘打、張進德安打推進，再靠著暴投跑回追平分，接著保送、葉竹軒高飛犧牲打再拿1分，王勝偉安打，送回團隊第7分。

桃猿3局下靠著郭嚴文二壘打、馮健庭適時安打追回1分，悍將5局靠著王勝偉敲出個人單場第3安，替球隊多添1分保險分，申皓瑋補上安打，送回團隊第9分。

悍將今天團隊敲出12支安打、攻勢集中在前5局，葉竹軒2局敲出的安打，是悍將本季滿壘時出現的第一支安打，王勝偉單場4打數敲出3支安打，貢獻4分打點，火燙手感率隊拿勝、獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊先發投手范米特今天總計用101球投5局被敲9支安打包括1發全壘打，投出6次三振、3次四壞保送，失分偏多6分，但靠著打線幫忙、順利拿下個人本季第2勝。（編輯：陳政偉）1110520