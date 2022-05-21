化解滿壘危機 味全龍險勝中信兄弟

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）中華職棒味全龍今天全場揮出10支安打，攻下7分，面對中信兄弟詹子賢8局上轟出滿貫砲，一度追成1分差，味全龍穩住陣腳，並化解9局上滿壘危機，以7比6險勝。

味全龍在傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，今天在主場天母棒球場出戰中信兄弟，6名球員歸隊，合計2投4野，包括王維中、林子昱，野手郭天信、李凱威、石翔宇、拿莫．伊漾，其中投手林子昱、野手李凱威與郭天信歸隊首戰就擔綱先發。

中信兄弟今天3局上靠著岳政華安打，加上對手失誤，無人出局攻占三壘，隨後林書逸適時擊出二壘安打帶有1分打點，幫助球隊以1比0領先。

5局下味全龍吹起反攻號角，劉基鴻趁著對手傳球失誤以及隊友犧牲短打，攻占二壘，郭天信、林智勝與洋砲龍德力連續3支安打，率領味全龍以2比1反超。

味全龍7局下展開猛攻，一口氣打了一輪9人次，進帳5分，而中信兄弟隨後在8局上還以顏色，攻下5分，包括詹子賢滿貫砲，將分數追成6比7。

中信兄弟儘管9局上再度攻占滿壘，但未能延續前一局追分戲碼，味全龍最終以7比6有驚無險收下勝利。

林子昱之前一次在一軍登板為4月14日，相隔逾1個月再度出賽，總教練葉君璋賽前設定投球數為75球以內，此役先發4局失1分非責失分，用68球，被敲出4安，保送和三振各1次。

王維中歸隊首戰則在牛棚待命，今天中繼2局失2分都非責失分，被擊出1安、1保送，另有2次三振。（編輯：陳政偉）1110521