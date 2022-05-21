戴資穎挺進泰國公開賽決賽 將與陳雨菲重演奧運金牌戰戲碼

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台灣羽球一姐戴資穎（圖）21日在泰國羽球公開賽4強戰，以2比1逆轉擊敗地主選手依瑟農，22日將與中國女將陳雨菲對決爭冠。（Badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真 111年5月21日

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在泰國羽球公開賽再次上演精采絕倫逆轉秀，決勝局她克服落後，最後連拿4分後來居上「關門」，以2比1淘汰地主希望依瑟農，本季首度打進壓軸決賽。

總獎金36萬美元（約新台幣1066萬元）的泰國羽球公開賽，今天在曼谷進行4強賽，這也隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，並緊接在湯優盃後登場，戴資穎今天以10比21、21比13、21比19擊敗世界排名第8的依瑟農（Ratchanok Intanon），明天將與東京奧運金牌得主、中國女將陳雨菲對決爭冠。

戴資穎與依瑟農生涯累計交手30次，前者以16勝略占上風，且近4次碰頭都是贏家，最近一次就是去年東京奧運女單8強，當時戴資穎在首局先失的劣勢下急起直追，最後連趕2局險勝對手脫困，今天賽況幾乎「復刻」奧運對決的劇本。

事實上戴資穎就曾透露，她與依瑟農的球風相似，所以打起來並不輕鬆，不過兩人私交不錯，東奧依瑟農吞敗，雖在場邊抱著教練哭得唏哩嘩啦，但受訪時仍大方祝福戴資穎。

今天兩人在泰國羽球公開賽再次交手，身為地主的依瑟農雖擁有超高人氣，不過當地仍有不少戴資穎的球迷進場大聲替她加油，在她落後之際更不斷高喊「防守」口號，最後也成功見證精彩逆轉秀。

戴資穎今天開局狀況不理想，在前半段10比10打平後，她一口氣連丟11分棄守；次局她用11比2攻勢開局，也以21比13扳回一成。

決勝局戰況呈現膠著，戴資穎在比賽中段一度落後4分，所幸她在比賽尾聲以17比19落後之際，靠著一口氣連拿4分「關門」，成功以21比19逆轉勝。（編輯：陳政偉）1110521