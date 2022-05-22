龍象戰「外部物質」爭議 葉君璋：可參考國外經驗

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中華職棒味全龍隊昨天與中信兄弟交手，龍隊總教練葉君璋懷疑兄弟隊投手象魔力使用「外部物質」，經主審檢視球之後比賽恢復進行。葉君璋今天再度表示，建議聯盟可參考國外經驗和規定。

中華職棒味全龍隊昨天與中信兄弟在天母棒球場交手，4局龍隊總教練葉君璋質疑兄弟隊洋投象魔力有使用「外部物質」，主審張展榮也上前檢查球，判定沒有問題，隨後比賽恢復進行。

昨晚賽後葉君璋受訪表示，因為象魔力帽沿有黑色的物質，而不是平常止滑粉會呈現的白色，所以試著提醒裁判，也質疑裁判為什麼不是檢查帽子而僅檢查球；聯盟則回應，如果有問題，球一定也會黏黏的，不可能看不出來。

今天賽前葉君璋再談起這件事，委婉地表示，「昨天的狀況，觀察起來、大膽假設，他（象魔力）有一些行為，所以希望提出建議、讓主審稍微檢查一下。」

根據聯盟棒球規則「6.02C投手禁止事項」明定，投手不得用手套、身體、衣物摩擦球，不得將異物附著於球、不得以任何方式污損球的表面、不得在身上或身體藏有任何外來物質。

而美國職棒大聯盟也從去年季中起，加強取締投手使用外部物質，包括換局、換投時，以及局中出現可疑行為時都會加以檢查。

聯盟回應，聯盟規則上明定不能使用「外部物質」，如果裁判認定有嫌疑可以檢查，但因為這是懷疑球員作弊的行為，在裁判的衡量上也會更謹慎；葉君璋則表示，基於比賽的公平性，建議聯盟可以參考國外經驗和規定。（編輯：張雅淨）1110522