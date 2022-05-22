華南金控盃少棒賽 林冠佑投打俱佳新北淘汰桃園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111年華南金控盃全國少棒賽，上屆冠軍新北市隊（圖）22日與桃園市隊交手，新北市隊林冠佑投打俱佳，先發5局失1分、單場2安1打點，率隊以8比1淘汰桃園市隊。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）華南金控盃全國少棒賽上屆冠軍新北市隊今天與桃園市隊交手，新北市隊林冠佑投打俱佳，先發5局失1分、單場2安1打點，率隊以8比1淘汰桃園市隊，至於花蓮縣隊則因為疫情退賽。

111年華南金控盃全國少棒賽在台南舉行，桃園市隊首戰不敵澎湖縣隊、落入敗部，上屆拿下冠軍的新北市隊昨天比賽則是以4比5不敵屏東縣隊、也落入敗部。

新北市隊與桃園市隊今天交手，新北市隊先發投手林冠佑展現壓制力，前4局僅被敲出2支安打，投到5局1人出局後接連被敲3支安打失掉1分，但沒有擴大失分危機。

今天比賽雙胞胎兄弟哥哥林冠佑總計用73球投5局，被敲出5支安打，投出3次三振、2次觸身球保送，失掉1分責失分；弟弟林冠宇後援1局被敲1支安打，投出1次四壞保送，無失分，替球隊守住勝利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林冠佑今天先發好投，打擊方面也有表現，扛7棒首局敲出安打、4局敲出個人單場第2安，總計3打數敲出2支安打貢獻1分打點，是球隊搶勝功臣；新北市隊開路先鋒陳瑞鑫打擊手感火燙，單場3安、3局開轟，貢獻3分打點。

今天另外2場比賽，新竹市隊以9比4擊敗彰化縣隊，高雄市隊以16比4、5局擊敗南投縣隊，花蓮縣隊則因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情退賽。（編輯：張雅淨）1110522