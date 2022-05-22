法網賽點燃戰火 前美網男單冠軍提姆首輪淘汰出局

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）2022年法國網球公開賽今天點燃戰火，兩度獲法網男單亞軍的奧地利好手提姆首輪比賽就失利，以3比6、2比6、4比6直落三輸給玻利維亞對手德利恩（Hugo Dellien）出局。

提姆（Dominic Thiem）曾獲2020年美國網球公開賽男單冠軍，但後來與手腕傷勢長期奮戰，世界排名下滑到194。他3月復出以來，在5場賽事中尚未贏過一場比賽。他現在已經連續輸掉10場巡迴賽級的比賽。他最後一次贏球是一年多前在羅馬的比賽。

28歲的提姆曾排名男網世界第三，從2016年到2020年的5年間都至少打進法網前8強。他在2018、2019年獲得法網亞軍，只敗給西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）。

在女單方面，突尼西亞第六種子加博（Ons Jabeur）也在法網首輪慘遭淘汰，以6比3、6比7（4/7）、5比7輸給排名第56的波蘭好手蕾妮特（Magda Linette）。

27歲的加博雖然從未闖過第四輪賽事，這次原被視為法網爭后的可能人選。

加博參加法網前，今年在紅土球場拿下17勝，領先群雌，並獲得著名的馬德里公開賽冠軍。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110522