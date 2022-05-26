更多編輯台推薦新聞：
賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同
運動

賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

捷克2女將確診COVID 雙雙退出法網

2022/5/26 16:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎25日綜合外電報導）捷克的卡雷茨科娃日前在法國網球公開賽女單首輪賽事吞敗後，今天宣布因COVID-19篩檢陽性退出女雙賽事，無緣衛冕去年拿下的2座冠軍。同胞鮑茲科娃同樣因確診黯然退賽。

卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）在照片分享平台Instagram寫說：「我昨晚開始不舒服，今早起來就發燒了，因此決定篩檢一下COVID-19（2019冠狀病毒疾病），結果呈陽性。」

「我非常失望自己無緣尋求衛冕法網女雙冠軍，但往正面看，我很高興自己沒有受傷，也等不及重拾健康、回去受訓。」

卡雷茨科娃去年成為自2000年法國名將皮爾絲（Mary Pierce）之後，首位包辦法網單、雙打冠軍的球員。

只可惜女單世界排名第2的卡雷茨科娃23日在法網女單賽事首輪就以直落三盤的成績，敗給不到20歲的法國小將派瑞（Diane Parry）。

除了卡雷茨科娃，同樣來自捷克的鮑茲科娃（Marie Bouzkova）也因為COVID-19篩檢陽性被迫退出比賽。

鮑茲科娃原本在女單次輪將對上比利時的梅丹斯（Elise Mertens），結果今天同時自女雙首輪賽事缺席。

鮑茲科娃在社群網站推特（Twitter）寫說：「很遺憾，我今天首度驗出COVID陽性，只好退出法網女單、女雙賽事。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）1110526

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族