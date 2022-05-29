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徐若熙6月打第3次PRP 是否動刀會有較明確方向

2022/5/29 17:40（5/29 17:51 更新）
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中華職棒味全龍隊21歲投手徐若熙（右）季前手肘韌帶輕微撕裂傷、持續復健治療，預計6月2日打第3次高濃度血小板血漿（PRP）注射治療。圖為徐若熙110年10月22日出賽畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月29日
中華職棒味全龍隊21歲投手徐若熙（右）季前手肘韌帶輕微撕裂傷、持續復健治療，預計6月2日打第3次高濃度血小板血漿（PRP）注射治療。圖為徐若熙110年10月22日出賽畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月29日
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（中央社記者謝靜雯台中29日電）中職味全龍隊新生代火球男徐若熙季前手肘韌帶輕微撕裂傷、持續復健治療，龍隊總教練葉君璋今天說，徐若熙預計6月2日打第3次PRP，2至3週後是否需要開刀會有比較明確的方向。

中華職棒味全龍隊21歲投手徐若熙去年球季20場出賽（19場先發），戰績3勝7敗、防禦率3.11，表現亮眼，但季前手肘韌帶輕微撕裂傷，沒有趕上開季、持續復健治療，並開始接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療。

龍隊總教練葉君璋先前就曾提到，對於徐若熙的傷勢，季前球隊希望透過加強手部周圍肌肉、強化支撐改善，但看起來沒有太大的效果，也開始打PRP治療，如果觀察沒有效果，開刀也會是一個選項。

葉君璋今天賽前受訪表示，徐若熙預計6月2日打第3次PRP，再觀察2到3週後，要不要開刀才會有比較明確的方向。（編輯：張雅淨）1110529

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