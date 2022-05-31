PLG年度數據獎項公布 攻城獅辛巴雙冠大豐收

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（中央社記者龍柏安台北31日電）PLG聯盟今天公布年度攻守數據獎得主，其中新竹街口攻城獅洋將辛巴，一口氣包辦年度得分王與籃板王，成為最大贏家，而高雄鋼鐵人菜鳥陳又瑋拿下抄截王，則是最大亮點。

P. LEAGUE+聯盟上週宣布，由於高雄鋼鐵人球團隊職員（含教練團）、球員陸續進入聯盟防疫健康管理程序，無法在6月1日前達到聯盟所規定最低8名球員登錄出賽標準，加上例行賽排名都已底定，因此與桃園領航猿的最後一場比賽取消，季後賽則於6月3日開打。

由於例行賽最後一場取消，各項攻守數據也紛紛底定，聯盟今天宣布，本季場均可攻下26.3分、20.8籃板的攻城獅洋將辛巴（Singh Bhullar），一口氣包攬年度得分王與籃板王，成為年度「雙冠王」得主，他在禁區展現統治力，是幫助攻城獅登上例行賽王座的關鍵之一。

PLG元年的5項攻守數據獎項，全由洋將壟斷，今年本土球員總算沒缺席，新北國王全能後衛李愷諺，本季除幫助球隊在成軍第1年就打進季後賽，他每場能送出5.96次助攻，甚至優於上季年度助攻王塔克（Anthony Tucker）的5.59次，成為新科聯盟助攻王。

至於本季踏入職業殿堂的小將陳又瑋，頂著榜眼光環，表現也不像個菜鳥，他場均可攻下13分，是所有新秀當中最佳，每場還能演出2.25次抄截，也讓他獲選年度抄截王。

至於年度阻攻王，則由福爾摩沙台新夢想家長人吉爾貝克（Brandon Gilbeck）拿下，本季他每場可送出3個麻辣鍋，也撐起夢想家禁區最後一道防線。（編輯：張芷瑄）1110531