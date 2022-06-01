談陳韻文染疫歸隊後定位 林岳平：先從中繼出發

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（中央社記者黃巧雯新北1日電）中華職棒統一獅隊投手陳韻文5月中確診後，由洋投柯瑞代班終結者角色，總教練林岳平今天表示，將先觀察陳韻文歸隊狀況，可能先從第7、8局登板中繼，逐步適應比賽強度。

洋投柯瑞4月23日對中信兄弟先發後，5月起改在牛棚待命，而陳韻文5月15日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，先在二軍調整，獅隊近期由柯瑞擔任終結者。

林岳平說，由於柯瑞表現穩定，待陳韻文歸隊後，可能會先從第7、8局出發，逐步適應比賽強度再對調，「目前不知陳韻文的狀態，真的回到球隊，會再評估」。

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至於洋投柯瑞未來是否會回到先發行列，林岳平表示，目前不會，由於球隊4月起牛棚戰力較薄弱，「以目前球隊隊形，他現在這個角色，對球隊幫助比較大」。

統一獅隊從昨天起，12天將迎接10場賽事，林岳平並不擔心，他指出，目前先發本土投手充裕，潘威倫預計下週重返先發行列，但6月下旬賽程可能更為密集，待賽程確定後，相關布局會再做調整。（編輯：張芷瑄）1110601