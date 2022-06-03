玉山盃張祖恩、盧孟揚先發較勁 嘉義縣延長賽搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）玉山盃青棒賽台中市隊今天與嘉義縣隊交手，比賽前半段是投手戰，兩隊先發投手今年都有意投入中職選秀，台中市隊張祖恩滑球犀利，嘉義縣隊盧孟揚則有球速優勢，嘉義縣延長賽以2比1拿勝。

111年玉山盃青棒賽預賽今天在三重棒球場舉行，嘉義縣隊今天與台中市隊交手，兩隊都派出高三投手先發、也都有展現壓制力。

台中市隊先發左投張祖恩投3.2局沒被敲出安打，投出5次三振，2次四死球無失分、無關勝敗，張祖恩滑球犀利、很敢攻擊打者的內角；嘉義縣隊投手盧孟揚投4.2局被敲3支安打，投出3次四壞保送、7次三振，無失分、也是無關勝敗。

張祖恩有左投優勢，還有一顆犀利的滑球，有意挑戰中職選秀，但母隊教練李明益直言還有很大的進步空間，「當然知道小朋友們都有夢，張祖恩有不錯的條件，但還是建議他可以先到大學磨練，更成熟之後再投入選秀」。

今天比賽兩隊正規7局打完都沒能拿下分數，突破僵局制延長賽第8局也沒有拿下分數，9局上嘉義縣靠著滾地球先跑回1分，鄭凱文適時安打送回第2分；台中市隊下半局追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

嘉義縣隊總教練陳聯豐表示，今天比賽前半段打擊有點悶，幾次得點圈有人機會都沒有把分數送回來，先發投手盧孟揚表現不錯。

陳聯豐表示，盧孟揚協調性不錯，就是身材稍嫌單薄，目前最快球速可以達147公里，未來無論讀大學或者往職棒發展，身體如果可以練壯一點、看好他的未來性。

今天順利在延長賽拿下勝利的關鍵，陳聯豐表示，棒球是團隊運動，盧孟揚先發表現展現壓制力，但接替登板的投手也都有把局數吃下來，才可以順利拿下比賽勝利。（編輯：張芷瑄）1110603