T1總冠軍賽桑尼向裁判咆哮 次節遭奪權出場

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（中央社記者龍柏安台北4日電）T1台中葳格太陽王牌洋將桑尼今天在第2節最後1分29秒，因不滿鼻子被對手打中裁判卻沒響哨，他大動作向裁判抗議咆哮，一口氣領到2次技術犯規，讓他遭奪權出場。

台灣運彩xT1聯盟總冠軍賽，陷入0比2淘汰邊緣的台中葳格太陽，今天在主場台灣體大體育館迎戰聯盟龍頭高雄全家海神，雙方比數一路緊咬，不過在上半場結束前，太陽主力洋將桑尼（Sani Sakakini）又被驅逐出場，對太陽來說恐怕是最不好的消息。

第2節最後1分29秒，桑尼在禁區持球單打，面對海神2名球員包夾，他在人群中鑽進籃下強勢攻擊，不過海神洋將霍爾（Ferrakohn Hall）防守時手肘不慎打到桑尼的鼻子。

桑尼忍著痛完成出手，殘判卻沒有響哨，這也讓桑尼火大開罵，此時隊友陳靖寰與孫思堯都上前將他抱住，希望安撫他的情緒，但桑尼依舊不停咆哮飆罵，讓他領到2次技術犯規，成為T1聯盟總冠軍賽史上，首名被驅逐出場的球員。

事實上，太陽在季後賽首輪也發生過類似事件，當時太陽後衛「火爆浪子」周資華同樣也是不滿裁判吹判，除飆罵還衝到裁判面前拍手挑釁，同樣也是遭奪權出場。

T1總冠軍賽採5戰3勝制，目前海神已取得2勝「聽牌」優勢，上半場打完海神則以54比49暫時領先地主太陽。（編輯：張芷瑄）1110604