王維中重返先發無關勝敗 李凱威致勝安龍隊搶勝

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中職味全龍隊投手王維中染疫後歸隊，從中繼出發，4日首度回先發，在天母主場對戰統一獅隊，先發5局失2分，送出7次三振，無關勝敗。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月4日

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職味全龍隊投手王維中染疫歸隊後中繼出發，今天首度回先發，對統一獅隊先發5局失2分無關勝敗，兩隊僵持不下，李凱威8局敲出致勝安打，幫助龍隊以3比2拿勝，獅隊中止近期4連勝。

中華職棒味全龍隊4月底陸續傳出有球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），王維中染疫後歸隊，前3場出賽都是中繼登板，今天回到先發。

王維中開賽有狀況，1局被獅隊首棒打者李丞齡敲出三壘打，再被林靖凱敲出高飛犧牲打失掉1分，3局1人出局後保送李丞齡，接著被林靖凱敲出二壘打再掉1分。

王維中比賽後半段越投越穩，3局過後沒有再被敲出安打，今天總計用81球投5局，被敲3支安打，投出7次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分、無關勝敗，本季首勝還沒開張。

味全龍隊3局下靠著石翔宇安打、犧牲觸擊、郭天信內野安打、獅隊守備失誤跑回1分，4局吉力吉撈．鞏冠陽春砲，幫助球隊扳平比數。

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龍隊8局再起攻勢，林智勝敲出內野安打，再靠著滾地球、故意四壞保送，李凱威適時安打送回致勝分，幫助球隊拿下勝利。

李凱威今天單場4打數敲出2支安打，貢獻1打點、為勝利打點，拿下單場最有價值球員（MVP），李凱威接受主場MVP訪問表示，8局上場打擊，聽到現場球迷熱情的加油聲，想著一定要把分數打回來，不管打哪個棒次，上場就想辦法幫助球隊。（編輯：張芷瑄）1110604