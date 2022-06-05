PLG法獅獲選5月MVP 攻城獅球員連2月獲獎

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天表示，新竹街口攻城獅洋將法獅5月出賽4場、場均31.3分、13籃板，率隊拿下例行賽龍頭，獲選為5月最有價值球員，攻城獅球員連2個月獲獎。

新竹街口攻城獅4月由洋將辛巴（Singh Bhullar）搶下單月最有價值球員獎項，5月則由法獅（Nick Faust）獲選，攻城獅也成為聯盟史上第1支連續2個月都拿下單月最有價值球員的球隊。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟今天發布新聞稿揭曉5月最有價值球員，獲獎的攻城獅洋將法獅本季曾單場攻下47分，能裡能外多元的得分手段，總是帶給對手很大的麻煩，且擁有不錯的運動能力，常常飛身爆扣籃框，炒熱現場氣氛。

PLG聯盟指出，法獅5月出賽4場、繳出平均31.3分、13籃板、5助攻的成績，其中有3場得分、籃板來到「Double-Double」，而這3場得分也都超過30分大關。

不僅如此，法獅還幫助攻城獅5月拿下4連勝，本季戰績以20勝10敗，勇奪例行賽龍頭寶座。（編輯：謝雅竹）1110605