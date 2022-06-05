更多編輯台推薦新聞：
一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...
生活

一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土6萬2080例 增124人死亡、252例中重症
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG2/292

PLG法獅獲選5月MVP 攻城獅球員連2月獲獎

2022/6/5 13:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天表示，新竹街口攻城獅洋將法獅5月出賽4場、場均31.3分、13籃板，率隊拿下例行賽龍頭，獲選為5月最有價值球員，攻城獅球員連2個月獲獎。

新竹街口攻城獅4月由洋將辛巴（Singh Bhullar）搶下單月最有價值球員獎項，5月則由法獅（Nick Faust）獲選，攻城獅也成為聯盟史上第1支連續2個月都拿下單月最有價值球員的球隊。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟今天發布新聞稿揭曉5月最有價值球員，獲獎的攻城獅洋將法獅本季曾單場攻下47分，能裡能外多元的得分手段，總是帶給對手很大的麻煩，且擁有不錯的運動能力，常常飛身爆扣籃框，炒熱現場氣氛。

PLG聯盟指出，法獅5月出賽4場、繳出平均31.3分、13籃板、5助攻的成績，其中有3場得分、籃板來到「Double-Double」，而這3場得分也都超過30分大關。

不僅如此，法獅還幫助攻城獅5月拿下4連勝，本季戰績以20勝10敗，勇奪例行賽龍頭寶座。（編輯：謝雅竹）1110605

延伸閱讀
法獅、辛巴合轟50分 PLG攻城獅勝國王季後賽開胡
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀