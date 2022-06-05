菜鳥朱雲豪季後賽表現亮眼 攻城獅教頭林冠綸喊讚

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅小將朱雲豪今天在季後賽第2戰攻下全隊最高24分，率隊以99比91擊敗新北國王，也讓總教練林冠綸相當滿意，並對接下來朱雲豪的表現有信心。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 攻城獅今天季後賽第2戰在主場新竹縣體育館迎戰新北國王，在6002名球迷面前，以99比91勝出，5戰3勝制系列賽收下2連勝，率先聽牌。

攻城獅今天克服開節落後，成功逆轉比分，總教練林冠綸表示，季後賽前2戰球員都有熱機較慢的問題，接下來將設法改善，他認為今天比賽贏球關鍵在於第2節起做好防守，並以防守帶動進攻。

朱雲豪去年頂著選秀狀元的光環加入攻城獅，今天拿下全隊最高24分，外加3籃板，他坦言，「可能因為今天第一次出手就命中，有助我信心增長，後面盡力去跑空檔，而隊友知道我今天狀況很好，就想辦法做球給我，我就負責把球投進」。

朱雲豪透露，上半季例行賽表現不佳，後來持續向自己信心喊話，並爭取在場上待更久的時間，面對高強度季後賽，他認為，還得再適應比賽強度，「例行賽我打40分、45分鐘不見得會抽筋，但季後賽我打35、38分鐘，體力就見底」。

談到朱雲豪菜鳥球季就在季後賽繳出亮眼表現，林冠綸表示，朱雲豪早在高中和大學階段就已證明自己是名很好的球員，而在職籃首季就能繳出如此表現，讓林冠綸直呼非常滿意。

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林冠綸也對朱雲豪後續表現有信心，他認為，朱雲豪今天的表現不是好運，是本身就有實力，「大家可以拭目以待，我相信接下來的雲豪在這個聯盟中，會持續有這樣的表現」。

攻城獅前2場季後賽享有主場優勢，第3戰9日將移師國王主場新莊體育館交手，談到客場作戰，林冠綸表示，球隊在例行賽中後段能夠連勝最大關鍵在於團隊向心力，他認為即使換個球場比賽，對球隊的影響也不大。（編輯：卞金峰）1110605