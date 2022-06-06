亞運技術手冊列台灣島於中國 中華奧會：已反映

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）媒體報導杭州亞運「運動技術手冊」英文版，描述中國大小島嶼中以「台灣島」為最大，刻意將台灣島列入中國領土，中華奧會今天表示，4月已向亞奧理事會反映並表達我們的立場。

自由時報報導，杭州亞運籌備委員會（HAGOC）所出版的「英文版」61項運動技術手冊，第一部分「公共資訊」簡介了中國的地理概況，提到在中國眾多島嶼中，台灣島最大，外界質疑此舉將台灣形塑為中國的一部分，而運動技術手冊的內容是供各國奧會下載。

中華奧會副主席蔡賜爵今天證實此事，他表示，今年4月中華奧會同仁在翻譯杭州亞運運動技術手冊時發現上述內容，已於4月底向亞洲奧林匹克理事會（OCA）反映，表達中華奧委會是OCA的45個會員國之一，在亞奧會章程中，中華台北具有主體性，享有與其他會員同樣權利、義務的地位。

蔡賜爵透露，已向OCA提出，希望運動手冊可以針對體育競技方面多做著墨，「至於其他問題不必再無謂描述，這跟體育本質和技術手冊沒有直接關係」。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，亞洲奧林匹克理事會今年5月6日宣布杭州亞運延期，蔡賜爵表示，OCA可能近期還在處理杭州亞運延期後續相關事宜，「目前就沒有繼續再談此事」。

不過，蔡賜爵強調，後續將本著台灣最大利益，注意此一事件的發展。（編輯：屈享平）1110606