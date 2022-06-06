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杭州亞運技術手冊列台灣島於中國 台2管道表達抗議

2022/6/6 15:16（6/6 15:44 更新）
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媒體報導杭州亞運「運動技術手冊」英文版，描述中國大小島嶼中以「台灣島」為最大，刻意將台灣島列入中國領土。圖為杭州亞運主場館杭州奧體中心外觀。（中新社）
媒體報導杭州亞運「運動技術手冊」英文版，描述中國大小島嶼中以「台灣島」為最大，刻意將台灣島列入中國領土。圖為杭州亞運主場館杭州奧體中心外觀。（中新社）
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）報載杭州亞運運動技術手冊英文版，描述中國大小島嶼中以「台灣島」為最大，刻意列入中國領土，體育署今天表示，已請中華奧會與台灣籍OCA執行委員致函OCA，籲採取適當作為。

自由時報報導，杭州亞運運動技術手冊涉以不當文句敘述台灣。體育署今天發布新聞稿表示，中華奧會今年3月31日函知體育署，第19屆杭州亞運組織委員會（HAGOC）出版的運動技術手冊英文版，其中涉及中國簡介的地理概況將台灣陳述為中國最大島嶼，顯有誤導可能，中華奧會已將HAGOC所出版的61項運動技術手冊相關不當文字全數刪除並重新編排，公告於中華奧會官網。

不過，體育署認為，「前述文字將我國列為中國大陸領土之一，已嚴重矮化我方」，隨即函請中華奧會即刻向中國奧會或HAGOC協商刪除相關涉政治敏感文字。

體育署指出，中華奧會今年4月19日邀集中華奧會顧問暨台灣籍亞洲奧林匹克理事會（OCA）執行委員陳國儀及體育署就此事進行會商，考量賽事主辦單位為OCA，因此請台灣對OCA窗口－中華奧會直接致函OCA抗議。

同時還請台灣籍OCA執行委員致函OCA表達我方立場及態度，請OCA對此採取適當作為，以利亞洲奧林匹克活動有效推展。

體育署表示，相關信函已分別於今年5月3日及4日送達OCA，並副知HAGOC，體育署將持續關切後續發展。（編輯：張雅淨）1110606

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