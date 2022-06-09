東石高中棒球隊9人確診 玉山盃退賽球員失望落淚

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）東石高中學生組成的嘉義縣棒球隊，參加玉山盃青棒賽即將打入4強，卻因9名球員確診，超過規定人數門檻只得退出比賽，球員得知消息後失望落淚，目前全隊球員居隔中。

玉山盃青棒賽原訂昨天上午由新北市出戰嘉義縣，中華民國棒球協會表示，嘉義縣隊因9名選手確診，超過規定人數門檻，退出本屆賽事。

東石高中棒球隊教練陳聯豐告訴中央社記者，7日因一名球員胃痙攣不適送醫，院方查覺有些微發燒，結果PCR採檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，棒協要求昨天出賽前全隊需快篩，結果有8人快篩陽，共9名球員確診。

陳聯豐說，棒協先前曾公告各隊快篩陽性球員達8人以上，無條件退出本次賽事，原本有機會打進前4強，卻被病毒打敗在8強止步，隊員們因此哭慘了。

陳聯豐說，這次20名球員北上參賽，全程團進團出，除了比賽就是待在飯店裡，連便當都外送，不清楚球員在何處被感染，昨天家長已北上將球員們接回家隔離。

苗栗縣隊在本屆比賽開打前，受疫情影響已經棄賽，而嘉義縣隊成為第2支受疫情波及的隊伍。（編輯：張雅淨）1110609