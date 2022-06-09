蔡鎮宇關鍵安 樂天桃猿險勝中信兄弟[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者黃巧雯台北9日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊今天第3局單局添4分，包括蔡鎮宇關鍵安打攻下超前分，最終以4比2擊敗中信兄弟隊，中止2連敗，與統一7-ELEVEn獅隊勝差拉開到1場。

戰績暫居龍頭的桃猿賽前僅領先排名第2的獅隊0.5場勝差，而桃猿晚間在主場桃園棒球場對戰兄弟，兩隊都要尋求擺脫連敗。

兄弟率先發動攻勢，3局上靠著2次保送和犧牲短打，攻占一、二壘，江坤宇、陳文杰隨後連續安打，單局進帳2分。

3局下1出局後，兄弟先發洋投象魔力（Shawn Morimando）出狀況，桃猿林立、郭永維接連靠保送上壘，隨後林泓育安打和陳俊秀高飛犧牲打，扳成2比2平手， 而蔡鎮宇關鍵時刻再補上1支安打，幫桃猿以4比2反超。

兄弟7局上攻勢再起，王政順獲保送上壘後，林書逸揮出安打，靠對手失誤，王政順跑回兄弟第3分，但未能延續攻勢，最終桃猿以4比3勝出，賞兄弟4連敗。

桃猿先發洋投狂威（Dylan Covey）投6.2局，失3分中有2分責失分，被擊出7支安打，送出3次保送、3次三振，而後續登板的投手陳禹勳、豪勁（Bradin Hagens）聯手守住勝利，狂威收下個人本季第5勝，而蔡鎮宇單場3打數2安打、2打點，生涯首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟外野手陳子豪4打數2安打，達成生涯800支安打里程碑，但未能幫球隊贏球。（編輯：李明宗）1110609