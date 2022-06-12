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LPGA休普萊特菁英賽 3台將晉級

2022/6/12 12:18
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣高球女將錢珮芸今天LPGA休普萊特菁英賽次輪，打出68桿，與程思嘉兩輪累計同為140桿，暫時並列第30，而彭婕揮出70桿，兩輪共141桿，並列第45，台將共3人晉級。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）休普萊特菁英賽今天在美國新澤西州（New Jersey）展開次輪賽事，瑞典選手金胡特（Frida Kinhult）打出4鳥、零柏忌，揮出67桿，兩輪以低於標準9桿的133桿衝上第一，握有1桿優勢。

本週賽事共有7名台將參賽，包括東京奧運國手徐薇淩、李旻以及程思嘉、彭婕、錢珮芸、侯羽桑、侯羽薔，首輪在台將中表現最佳的程思嘉次輪繳出3鳥、2柏忌，連續2天打出70桿。

錢珮芸今天手感不錯，抓下5鳥、吞下2柏忌，以68桿繳卡，與程思嘉兩輪結束同為140桿，暫時並列第30。

彭婕則上演獵鷹秀，另進帳3鳥、吞下4柏忌，單日揮出70桿，兩輪累計141桿，暫時並列第45。

LPGA休普萊特菁英賽前2回合結束，取平標準桿的142桿為晉級線，徐薇淩兩輪合計145桿、侯羽桑148桿、侯羽薔150桿均無緣晉級，李旻則在首輪打完後已宣布退賽。（編輯：張雅淨）1110612

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