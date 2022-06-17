辛元旭敲生涯首支再見安 悍將擊敗獅隊

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中職富邦悍將隊17日在新莊主場迎戰統一獅隊，9局下悍將靠著辛元旭（前）敲出生涯首支再見安打，率隊以5比4奪勝，辛元旭也獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月17日

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊投手游霆崴今天臨危受命頂替先發，投5局失3分，悍將9局下靠辛元旭敲生涯首支再見安打，率隊以5比4擊敗統一獅隊，獲單場最有價值球員（MVP）。

悍將晚間在主場新莊棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，悍將原本排定的先發投手羅力（Mike Loree）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，改為游霆崴上陣，這也是游霆崴本季首場先發出賽。

游霆崴2局上被胡金龍敲安打、1人出局後投四壞保送，再接連被林岱安、陳重廷敲出安打失掉2分，3局上被陳傑憲敲陽春砲，但4、5局沒多掉分數。

悍將2局下靠失誤、辛元旭二壘打、戴培峰適時安打先拿1分，再靠滾地球跑回第2分，3局下靠失誤、四壞保送、范國宸適時安打送回追平分。

悍將4局再起攻勢，靠觸身球保送、盜壘、王詩聰安打、王勝偉高飛犧牲打送回超前分，獅隊8局靠李丞齡適時安打再度扳平比數。

悍將9局下辛元旭敲出個人棒球生涯首支再見安打，幫球隊拿下近期2連勝；辛元旭表示，前幾個打席壘上有人機會沒送回隊友，9局知道獅隊後援投手柯瑞（Keury Mella）球速很快，鎖定高球攻擊。

辛元旭表示，很開心幫球隊拿下勝利，前一棒打者林益全被故意四壞保送，之前遇到這種狀況，都會想著要送回隊友， 現在心態可更平靜，收到好結果。

悍將總教練丘昌榮表示，今年開季一軍沒帶辛元旭，但在二軍磨練，教練團給辛元旭很多幫助，上一軍後，攻擊、守備都有不錯表現，希望這些年輕球員把握機會、繼續努力。

游霆崴總計用73球投5局，被敲6支安打，投出6次三振、1次保送，失掉3分責失分、無關勝敗。

丘昌榮表示，游霆崴表現很好，中午才通知要出賽，跟投手教練溝通時，希望游霆崴投到5局，3局也可以、希望盡量拉長局數，游霆崴也用不錯表現回應教練團期待。

不過，丘昌榮說，跑壘有些部分要好好檢討，尤其得點圈有人時，如果做好，可能前半段就可拉開比數，要跟教練再討論，「雖然贏球，但很多地方沒有做好、要再改進。」（編輯：李明宗）1110617