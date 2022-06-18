朱雲豪1.5秒致勝罰球 PLG攻城獅總冠軍賽領先富邦

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+總冠軍賽開打，新竹街口攻城獅隊靠著朱雲豪在最後1.5秒的超前致勝罰球，終場以102比101險勝台北富邦勇士隊，系列賽拔得頭籌。中央社記者張新偉攝 111年6月18日

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（中央社記者龍柏安台北18日電）PLG龍頭新竹街口攻城獅今天克服上半場最多23分落後，靠著朱雲豪在最後1.5秒的超前致勝罰球，終場102比101險勝台北富邦勇士，在7戰4勝制總冠軍賽拔得頭籌。

P. LEAGUE+聯盟總冠軍賽今天在新竹縣體育館熱鬧開打，共湧進7200名球迷進場朝聖，主場球迷也見證了一場精采絕倫的好戲，新竹街口攻城獅在決勝關頭成功逆轉戰局，也逼得衛冕軍台北富邦勇士吞下敗仗。

有備而來的勇士，今天上半場靠著56.2%的整體投籃命中率，半場就攻下67分，其中洋將辛特力（Michael Singletary）12投8中，就攻下21分，也幫助球隊上半場打完握有17分領先優勢。

沒想到易籃後戰況丕變，攻城獅將勇士單節團隊命中率壓制到35%，且靠著李家瑞單節9分帶領，率隊拉出一波35比17反撲，不僅全面收復失土，甚至還以85比84超前。

決勝第4節雙方互有領先，不過最後1分58秒，高國豪先是命中罰球，接著又在底線飆進三分球，率隊取得3分超前，勇士則靠著洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）在最後6.9秒飆進追平三分球，比賽回到原點。

攻城獅前鋒朱雲豪在最後1.5秒三分出手沒進，裁判鳴笛響哨，讓他獲得3罰機會，他首罰失手，第2罰命中，最後一罰故意不進打算耗光進攻時間，卻因進場過早發生違例，也給了勇士最後一擊機會。

可惜勇士最後邊線發球發生失誤，雙方在混亂中都沒能掌握球權，最後也讓攻城獅以1分之差，驚濤駭浪中留下勝利。

攻城獅前鋒李家瑞今天攻下本季最高的25分，辛巴（Sim Bhullar）則有22分、12籃板；勇士方面則以辛特力的33分、11籃板最佳，塞瑟夫16分進帳。（編輯：張芷瑄）1110618

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+總冠軍賽採7戰4勝制，首戰18日在新竹縣立體育館開打，新竹街口攻城獅隊終場以1分之差險勝。圖為攻城獅宋宇軒（紫衣）第4節關鍵時刻得分後，開心吶喊。中央社記者張新偉攝 111年6月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍戰開打，18日在新竹縣立體育館進行第一戰，新竹街口攻城獅隊高國豪（右）全場貢獻19分，助隊終場以102比101險勝，首戰告捷。中央社記者張新偉攝 111年6月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍系列賽18日在新竹縣立體育館點燃戰火，主場新竹街口攻城獅隊最終以102比101險勝台北富邦勇士隊，有球迷在比數領先時開心舉起小朋友，氣氛超嗨。中央社記者張新偉攝 111年6月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 總冠軍賽第一戰18日在新竹縣立體育館點燃戰火，主場新竹街口攻城獅隊終場以102比101險勝台北富邦勇士隊，賽後全場撒下紫色彩帶。中央社記者張新偉攝 111年6月18日

台灣職籃P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅隊18日在主場迎接總冠軍賽首戰，終場以102比101險勝，陣中辛巴（Sim Bhullar）（前右2）與李家瑞（前右）分別貢獻22分、25分。中央社記者張新偉攝 111年6月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍賽第一戰18日火熱開打，新竹街口攻城獅隊終場以102比101擊敗台北富邦勇士隊，首戰告捷，賽後攻城獅選手們在場中集氣。中央社記者張新偉攝 111年6月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊18日晚間在主場新竹縣立體育館對決台北富邦勇士隊，為總冠軍賽揭序幕，攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（前）投射搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍賽第一戰18日在新竹縣立體育館開打，滿座率100%，7200人到場觀戰應援，地主攻城獅球迷們賣力吶喊。中央社記者張新偉攝 111年6月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）冠軍賽首戰18日晚間在新竹開打，台北富邦勇士隊作客踢館新竹街口攻城獅隊，7200名球迷入場，滿座率百分百，客隊勇士球迷也帶著應援道具助陣應援。中央社記者張新偉攝 111年6月18日