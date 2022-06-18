陳仕朋5.1局無責失是MVP 悍將近8戰拿6勝

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職富邦悍將隊近期打出氣勢，今天先發投手陳仕朋5.1局無責失分，林哲瑄敲出超前比數安打，終場以6比4擊敗統一獅，近8戰拿6勝，總教練丘昌榮表示，把基本的事情做好、也有點運氣。

中華職棒富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰統一獅隊，悍將先發投手陳仕朋開賽稍微有狀況，先保送江亮緯，隊友守備也沒有幫忙，再被李丞齡敲出二壘打，先掉1分，1人出局後再投出保送，被敲出滾地球、高國慶安打，1局失掉3分。

悍將1局下靠著范國宸二壘打、林益全適時安打先追1分，2局戴培峰率先敲出安打，王勝偉、王正棠接連安打添分，扳平比數，林哲瑄二壘打送回球隊超前分，悍將4局、7局再各拿1分。

獅隊2到6局沒有拿下分數，7局靠著林祖傑二壘打、滾地球、高飛犧牲打再拿1分，比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗。

悍將先發投手陳仕朋今天總計用87球投5.1局被敲出5支安打，投出3次三振、3次保送，失掉3分皆非責失分，拿下個人本季第2勝，也幫助球隊拿下近期3連勝。

總教練丘昌榮賽後表示，陳仕朋今天開賽有點不穩，但有適時提醒他，後來回穩對球隊可以拿下勝利很重要，比賽一開始可能比較緊繃，但棒球是團隊運動，隊友也幫他打分數，後半段越投越穩。

陳仕朋拿下單場最有價值球員（MVP），他表示開賽面對壘上有人危機，太想要解決對手，球的位置也比較甜，感謝隊友幫忙打下分數，投起來也比較安定。

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陳仕朋上一場出賽已經是1日，而且是中繼出賽，今天再回到先發，他表示調整起來很不一樣，今天剛上場感覺有點生疏，他訝異自己是MVP，笑說：「拿得有點不好意思，我心中的MVP是歐書誠」；歐書誠今天中繼接手投1.1局失1分、拿下中繼成功。

悍將隊近8場比賽拿下6勝，丘昌榮表示，只是把基本的事情做好，「對手可能壓力比較大、我們也有點運氣」；陳仕朋則表示，大家一起努力的感覺很好、凝聚力很好。（編輯：張芷瑄）1110618