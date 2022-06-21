宋文華自請離隊結束旅美生涯 將投入中職選秀

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣投手宋文華開季從美國職棒聖地牙哥教士3A出發，後來又到高階1A，5月底歷經確診後，近期遭球隊釋出，宋文華今天在臉書發文解釋，是自己主動提出離隊，將報名中職選秀。

25歲宋文華於2016年與教士隊簽約後展開旅美生涯，2017年因修改投球姿勢，當年度在小聯盟並無正式出賽紀錄，2020年又遇到小聯盟球季因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消。

去年還在高階1A的宋文華，今年球季從教士隊3A起步，距離大聯盟又更進一步，但僅出賽4場，投6局被敲出4支安打，包括1發全壘打，送出6次三振和5次保送，防禦率為1.50。

宋文華後來再度回到高階1A，登板7場，投7.2局，被擊出7支安打，包括1轟，送出9次三振和3次保送，防禦率為2.35，後來5月底在臉書自曝確診消息；他在小聯盟4個球季，生涯累積出賽74場，都是後援登板，拿下5勝5敗，投100局，防禦率4.32。

根據小聯盟官網球員異動紀錄，教士隊已釋出宋文華，宋文華今天在臉書發文解釋：「在今年思考了很久，覺得是時候了，所以主動跟球團討論我的想法。」

宋文華透露，過程中球隊也與他溝通，希望他能留下，不過人生總是會有需要做出選擇的時候，這一路走來成長很多，感謝球團給他的機會。

宋文華強調，做出什麼樣的決定不是最重要的，重點在於在做出決定後能夠負責、並全力以赴。

宋文華主動離隊後，下一步動態受矚，他表示，將會報名今年中職選秀，在這期間他將繼續努力準備好自己。

台鋼雄鷹成為中職第6隊後，今年7月登場的中職選秀會確定多一張桌子，而在宋文華決定結束旅美生涯、返台發展後，也將牽動各隊選秀布局。（編輯：張雅淨）1110621