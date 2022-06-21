第6隊吸引153人參加中職測試會 歷屆次高

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台鋼雄鷹成中職第6隊後，讓更多好手有意挑戰職棒舞台，中職新人球員測試會27日登場，聯盟今天宣布，共153人通過資格審核，歷屆次高，最終獲球團推薦者，將可參加選秀。

中華職棒睽違14年再度回到6隊榮景，台鋼雄鷹的正式加入，讓今年在新人選拔會的現場將出現第6張桌子，而第6隊的產生不僅引起各界關注，同時也提供球員們更多一展身手的舞台。

中職今天發布新聞稿宣布，中華職棒新人球員測試會將於6月27日上午8時30分在天母棒球場舉行，測試會報名已於20日中午截止，共153名選手通過資格審核，報名人數僅次於2019年的191人，其中有77名投手、10名捕手、38名內野手、28名外野手。

中職指出，參與測試會的選手，經過實戰測試後獲球團推薦者，將可參加7月11日舉行的新人球員選拔會。

受到「第6隊效應」的影響，有不少參加過新人選拔會的選手決定在今年捲土重來，報名測試會重新挑戰職棒舞台，中職舉例，包括來自世新大學棒球隊，最快球速145公里的桃園市成棒隊投手盧瑞祥；畢業於南部強權高苑工商，現在就讀國立體大的投手范育銓，經過一年的歷練也決定投入測試會。

今年自南華大學畢業的隊長張建鑫，在跑打守都有不錯的表現，期待在測試會獲得青睞，一圓職棒夢。

除此之外，到台灣追尋棒球夢，目前效力於安永鮮物成棒隊的日籍投手高塩將樹，以及同樣來自安永鮮物的台日混血球員大瀧幸治與台伊混血球員爾曼羅索普，也都會參加測試會。

中職表示，前陣子在未來之星邀請賽有亮眼表現的桃園市成棒隊，陣中的外野手陳喆閎、以及有過全壘打表現的內野手張育豪都將在測試會亮相。

另外，出身自北部名校穀保家商，現就讀輔仁大學的外野手楊正宇，在高中及大學時期都能擔任球隊的中心棒次，有著不錯的打擊能力；同樣來自輔仁大學的「鄧氏兄弟」鄧佳友、鄧佳安，兩人皆是畢業於鶯歌工商的投手，今年兄弟倆也將攜手投入測試會。

過去擁有U12國手資歷的投手陳柏均、剛入選U23台灣培訓隊的投手宮象謙以及外野手周佳樂與高聖恩，高中應屆畢業來自彰藝高中內野手高冠群以及美和中學投手邱承奕，都是這次測試會的亮點。（編輯：李亨山）1110621