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世界排名跌到1204名 小威廉絲溫網力拚冠軍

2022/6/22 13:29
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）美國網球女將小威廉絲目前的世界排名跌到第1204名，已經12個月沒打高強度單打賽事的她，這次參加溫網的目標，將是奪取生涯最重要的一座獎盃。

生涯7度拿下溫布頓網球錦標賽女單冠軍的小威廉絲（Serena Williams），這次將尋求個人第24座大滿貫單打金盃，若能如願，將可追平史上最佳紀錄。

但這位美國好手要成為第一位贏得溫網的非種子女將，形勢相當不利。

小威廉絲再過3個月將滿41歲，且自2021年溫網首輪對戰白俄羅斯女將薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）一拐一拐退賽後，就沒有再打過任何一場世界女子職業網球協會（WTA）巡迴賽的單打比賽。

薩諾維琪上個月在法國公開賽期間告訴法新社說：「我希望自己不是最後一個在溫網擊敗小威廉絲的人。」

「小威廉絲是個偉大的球員，我很希望看到她重返球場。」

薩諾維琪或許因為溫網在俄羅斯及白俄羅斯球員的禁令而無法參賽，但至少她盼小威廉絲回歸的願望得以實現。

小威廉絲2017年懷著身孕在澳洲公開賽奪冠以來，生涯大滿貫冠軍就一直停留在23座。

小威廉絲曾在2018年、2019年的溫網及美國公開賽都獲得亞軍，未能追平澳洲傳奇寇特（Margaret Court）締造的24座大滿貫單打冠軍紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110622

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