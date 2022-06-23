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徐若熙身體感覺沒問題 葉總：不設歸隊時程表

2022/6/23 17:23（6/23 17:51 更新）
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中華職棒味全龍隊投手徐若熙（右）因為手肘傷勢，本季還沒有出賽，完成3次PRP注射後評估不用開刀，目前有隨隊訓練；總教練葉君璋表示，沒有給徐若熙設定歸隊時程表，等到身體、訓練、投球狀況完整之後再來決定。中央社記者謝靜雯攝 111年6月23日
中華職棒味全龍隊投手徐若熙（右）因為手肘傷勢，本季還沒有出賽，完成3次PRP注射後評估不用開刀，目前有隨隊訓練；總教練葉君璋表示，沒有給徐若熙設定歸隊時程表，等到身體、訓練、投球狀況完整之後再來決定。中央社記者謝靜雯攝 111年6月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒味全龍隊新生代王牌投手徐若熙因為手肘傷勢，本季還沒有出賽，完成3次PRP注射後評估不用開刀，總教練葉君璋表示，目前感覺是好的，不設歸隊時程表、完整復原再決定。

中職味全龍隊投手徐若熙今年開季前手肘韌帶輕微撕裂傷，經過3次高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，檢查過後撕裂傷有癒合，目前評估不需要開刀。

徐若熙目前有隨隊訓練，總教練葉君璋今天賽前也有跟徐若熙近距離傳接球，葉君璋表示，「我覺得不錯」，他提到，目前的進度是輕鬆投球，適應看看投球的動作有沒有問題。

葉君璋表示，現在檢查、拍片子出來，視覺上都沒有問題，身體有沒有傷球員自己最知道，徐若熙反應感覺是好的，目前還沒有拉開距離傳接球，等到投球動作確定沒有問題後，會慢慢拉開投球長度。

葉君璋沒有給徐若熙設定歸隊時程表，等到身體、訓練、投球狀況完整之後再來決定。徐若熙去年球季整季一軍出賽20場（19場先發），戰績3勝7敗，投出98次三振，出賽防禦率3.11。（編輯：張雅淨）1110623

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