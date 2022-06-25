女子PGA錦標賽 徐薇淩、錢珮芸壓線晉級

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（中央社記者龍柏安台北25日電）東京奧運女子高爾夫國手徐薇淩今天在女子PGA錦標賽前兩回合打完，和錢珮芸均以高於標準3桿的147桿、並列54名壓線晉級最後2天決賽，而另一名台將李旻則遭淘汰。

總獎金900萬美元（約新台幣2.67億元）的女子PGA錦標賽，是LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽年度5大賽其中一站，比賽地點在美國馬里蘭州的國會鄉村俱樂部舉行。

台灣今年共有3名女將參賽，除一姐徐薇淩外，還有東京奧運戰友李旻及錢珮芸，共有156名球員一同角逐高達135萬美元（約新台幣4010萬元）的冠軍獎金。

手握2座大賽冠軍的韓國選手田仁智異常神勇，其兩輪打完她繳出低於標準11桿的133桿，保有6桿領先優勢獨居領先。

這座球場難度令人咋舌，前兩回合打完，僅有26名球員繳出低於標準桿的成績卡，大會取高於標準3桿的147桿為晉級線，僅72名球員順利躋身最後2天決賽。

徐薇淩在女子PGA錦標賽表現平穩，首輪雖繳出高於標準2桿的74桿，今天她打下5鳥、4柏忌與1個雙柏忌，以高於標準1桿的73桿繳卡，兩回合累計以高於標準3桿的147桿，暫收在並列54。

至於首輪表現不盡理想、繳出77桿的錢珮芸，今天打出精彩的一輪，她全場捕獲4鳥，僅領到2柏忌，以低於標準2桿的70桿作收，也讓她與徐薇淩攜手壓線晉級。

首日「爆桿」繳出80桿的李旻，今天雖回穩繳出持平的72桿，無奈首日大失血、次輪又沒有桿數進帳攤平，最終以高於標準8桿的152桿出局。（編輯：張芷瑄）1110625