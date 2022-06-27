程思嘉LPGA次巡賽封后 本季首冠入袋

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台灣旅美好手程思嘉在LPGA次巡賽島嶼渡假村錦標賽3輪合計以低於17桿的199桿，收下本季首冠。（圖取自facebook.com/epsontour）

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣旅美好手程思嘉今天LPGA次巡賽島嶼渡假村錦標賽最終輪，繳出1鷹、5鳥、2柏忌成績，單日揮出67桿，3輪合計以低於17桿的199桿，收下本季首冠。

島嶼渡假村錦標賽在美國密西根州舉行，屬於美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）次巡賽，這次多達11名台灣球員參賽，最終僅程思嘉與侯家姊妹侯羽桑、侯羽薔晉級最後1輪賽事。

現年24歲的程思嘉2016年展開美巡賽生涯，曾獲得2017年LPGA全卡資格，並曾在2019年8月次巡賽生火者錦標賽奪得職業生涯首冠，今年主要在次巡賽奮戰。

程思嘉這次在島嶼渡假村錦標賽首輪揮出68桿，次輪手感火熱，狂打8鳥且零柏忌的完美演出，揮出64桿，幫助她帶著1桿領先優勢進入週末決賽。

程思嘉今天開場第1洞就上演獵鷹秀，隨即吞下柏忌，她穩住陣腳在第9洞抓鳥後，後9洞穩紮穩打，再進帳4鳥、吞1柏忌，以67桿繳卡，連3天都繳出6字頭的成績，3輪總桿數199桿，以6桿的優勢封后，這也是她在次巡賽第2冠與本季首冠。

這一冠不僅將幫助程思嘉更有信心迎接下來的賽事，並有助於爭取參與下一季美巡賽正賽的機會。

其他台將部分，侯羽薔、侯羽桑最終輪同樣打出73桿，3輪合計各210桿、214桿，分別並列第18、45。（編輯：黃世雅）1110627