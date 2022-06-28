周天成火力全開橫掃楊燦 晉級大馬公開賽次輪

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（中央社記者龍柏安台北28日電）世界排名第4的台灣羽球一哥周天成今天在馬來西亞羽球公開賽首輪，兩局僅用30分鐘，以21比16、21比9輕取加拿大華裔好手楊燦，取得對戰3連勝，順利挺進16強。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬元）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，台灣除周天成外，包括奧運女單銀牌得主戴資穎、奧運金牌男雙組合李洋、王齊麟等人都有參賽。

世界排名31的楊燦，是丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）籌組的「球王訓練營」學員之一，也曾是去年東京奧運加拿大羽球國手，他和周天成在小組賽最後一場交手，當時周天成歷經3局苦戰，才以2比1有驚無險擺脫對手，順利晉級淘汰賽。

周天成生涯共和楊燦交手2次，除去年東京奧運外，最近一次則是今年的湯姆斯盃，不過這回周天成以直落二橫掃對手輕鬆過關。

今天兩人再次交鋒，首局周天成一路領先，從未讓對手逼平或超前，對手在局末追到只差2分，所幸周天成靠著犀利進攻連搶3分，以21比16率先拿下。

次局周天成開賽就先用6比1攻勢下馬威，對手始終無法有效縮小比分和差距，加上周天成又於12比7領先時，拉出一波7比1攻勢海放對手，讓他最終以21比9輕鬆撂倒對手，也拿下16強入場券。

周天成下一輪對手，將是馬來西亞地主老將劉國倫，與印度好手普蘭諾伊（Prannoy H.S.）之間的勝方。（編輯：張芷瑄）1110628