中職測試會推薦30人 悍將：不要有漏網之魚

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（中央社記者黃巧雯新北28日電）中華職業棒球大聯盟新人球員測試會昨天落幕，富邦悍將隊代理總教練黃泰龍今天說，球團不希望有漏網之魚，預計推薦30名球員參與選秀會，至少球員落選後，還保有自主培訓資格。

獲推薦選手將可參加7月選秀，黃泰龍表示，測試會前球探就有掌握部分人選，昨天是現場觀察投打狀況。

他說，球團想法是盡可能推薦有潛力選手參加選秀，即使選秀會落選，至少保有自主培訓資格，未來如果球隊有戰力需求，或許可接觸這些落選選手。

悍將總教練丘昌榮確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，近期由黃泰龍代掌兵符，但「代班」26日比賽後，由於球隊一軍球員快篩陽性累計達15人，符合領隊會議停賽標準，即日起到7月2日悍將例行賽依規定延賽。

雖僅代班總教練1場比賽，但黃泰龍直呼「這樣就夠了」，代班過程已能感受到丘昌榮之前的辛苦。

黃泰龍也集合球員喊話，無論是否曾染疫，都須上緊發條，心態和訓練不能放鬆，復賽後把握機會、好好表現，證明有能力留在一軍。

黃泰龍表示，球隊停賽期間將自辦熱身賽，也會與丘昌榮和新任投手教練羅曼（Orlando Roman）討論接下來投手輪值如何安排。（編輯：李明宗）1110628