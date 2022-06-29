新洋投費爾斯曾是吹哨者 統一獅證實下週抵台

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）中華職棒統一獅隊延攬曾在美國職棒拿下75勝的投手費爾斯入隊，他曾是揭穿太空人隊偷暗號的吹哨者。獅隊球團今天證實費爾斯加盟的消息，預計將在下週抵台。

統一獅新洋投費爾斯（Mike Fiers）過去曾是揭穿美職太空人隊偷暗號的「吹哨者」，他曾指控，球隊在外野架設攝影機專拍對方暗號，用敲打垃圾桶的方式傳給場上的打者，讓打者提前知道對方要投什麼球種。

現年37歲的費爾斯在美職曾效力於密爾瓦基釀酒人、休士頓太空人、底特律老虎、奧克蘭運動家，生涯在大聯盟累積75勝、64敗，防禦率4.07，生涯曾兩度投出無安打比賽。統一獅隊領隊蘇泰安今天證實費爾斯將披上獅隊戰袍，預計下週抵台。

談到新洋投，統一獅總教練林岳平今天出席中華職棒明星對抗賽票選名單公布暨售票記者會接受媒體聯訪時表示，一開始不知道新洋投來歷，後來才知道費爾斯就是那位「吹哨者」。

林岳平認為，獅隊需要穩定的投手，而費爾斯不僅擁有豐富經驗，近期曾在墨西哥聯盟出賽，他相信新洋投應該很快就能進入輪值。（編輯：張雅淨）1110629