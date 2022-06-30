NBA哈登不執行球員選項 傳將重簽長約續留76人

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）媒體報導，美國職籃NBA費城76人球星「大鬍子」哈登（James Harden）不執行下季4736萬美元（約新台幣14億元）的球員選項，打算降薪重簽長約，讓76人有更多資金補強陣容。

哈登是在今年2月從布魯克林籃網交易到76人，他據稱準備以自由球員身分接受低於頂薪的合約，好讓76人方便幫他與明星中鋒恩比德（Joel Embiid）增添新的得力助手。

「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）報導，在76人現任總裁摩瑞（Daryl Morey）效力於火箭時，塔克（PJ Tucker）當時在火箭與哈登並肩作戰，現在塔克可能也將前往76人。

32歲的哈登在火箭待了8個球季，在2021年1月轉戰籃網，之後效力76人。

他上季在籃網與76人一共出賽65場，繳出場均22分、10.3次助攻。

邁阿密熱火在東區季後賽淘汰76人後，哈登表示他有意續留76人，將依照合約盡力協助打造奪冠隊伍。

他當時說：「沒錯，我會在這裡。只要能讓球隊持續茁壯並變得更好，我都會全力以赴。我會做任何必要之事打贏比賽，拿出最佳狀態出賽。」

在今天傳出的其他合約變動中，體育電視頻道ESPN今天報導，華盛頓巫師球星畢爾（Bradley Beal）不執行3640萬美元的球員選項，將成為自由球員。

巫師將有機會與畢爾簽訂新的最高5年合約，或者他可以決定與其他球隊簽下最高4年合約。

另外，亞特蘭大老鷹據傳以老將賈里納里（Danilo Gallinari）與3個未來的首輪選秀權，換得聖安東尼奧馬刺明星後衛莫瑞（Dejounte Murray）。

25歲的莫瑞在2016-17球季加盟NBA成為馬刺一員，他是馬刺目前陣中最後一位曾與吉諾布里（Manu Ginobili）和帕克（Tony Parker）並肩作戰的球員。

莫瑞上季場均21.1分、8.3籃板、9.2助攻，共拿下13次大三元，在全聯盟排名第2。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110630