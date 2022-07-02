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壽星布雷克優質先發拿MVP 因雨裁定獅勝龍

2022/7/2 22:08（7/2 22:21 更新）
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中職統一獅隊2日在主場台南棒球場與味全龍隊交手，最後因雨裁定獅隊以2比1拿勝，獅隊本日壽星布雷克優質先發，也拿下單場最有價值球員（MVP）。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月2日
中職統一獅隊2日在主場台南棒球場與味全龍隊交手，最後因雨裁定獅隊以2比1拿勝，獅隊本日壽星布雷克優質先發，也拿下單場最有價值球員（MVP）。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職統一獅隊今天與味全龍隊交手狀況多，8局上先是照明設備故障，接著下起大雨，最後因雨裁定獅隊2比1拿勝，獅隊今天壽星布雷克優質先發勝投、也拿下單場最有價值球員（MVP）。

中華職棒統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰味全龍隊，獅隊2局靠著胡金龍安打、暴投、林焌翰二壘打送回第1分，再靠著高國慶安打推進、逸跑跑回團隊第2分。

龍隊3局靠著李凱威二壘打、吉力吉撈．鞏冠適時安打追回1分，但攻勢沒有延續，沒能多添分數。

今天比賽打到8局上2人出局，味全龍隊攻佔一、三壘時，先是照明設備故障，短暫暫停後要恢復比賽時又下起大雨，比賽因雨暫停，經過1個多小時的等待，最後因雨裁定7局打完比數，獅隊2比1拿下勝利。

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獅隊先發投手布雷克是今天壽星，總計用97球投6局，被敲出5支安打，投出2次三振、4次四死球，失掉1分責失分，拿下個人本季3勝，也拿下單場最有價值球員（MVP），生日當天勝投為中職史上第21人，生日當天拿下MVP則是聯盟史上第20人。

林焌翰本季首場一軍出賽就有表現，今天單場3打數敲出1支安打，貢獻1分打點；獅隊拿下今天勝利，賽後與排名首位的樂天桃猿隊勝差拉近至1.5場。（編輯：屈享平）1110702

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